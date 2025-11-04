Дроны ВСУ ночью атаковали восемь регионов России

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь обнаружили и уничтожили 85 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.

В ведомстве уточнили, что украинские военные пытались атаковать российские регионы в течение всей прошедшей ночи — в период с 23:30 мск 3 ноября до 07:00 мск 4 ноября. По данным МО, больше всего дронов ликвидировано над территорией Воронежской области — 40. Также 20 БПЛА сбили над Нижегородской областью, еще 10 — над Белгородской областью, шесть — над Курской областью. Кроме того, четыре беспилотника средства ПВО обнаружили и уничтожили в Липецкой области, по два — над территорией Волгоградской области и Республики Башкортостан. Один БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидирован над Саратовской областью.

Утром 4 ноября глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил, что два украинских беспилотника атаковали промышленный комплекс Стерлитамака. Он уточнил, что БПЛА не достигли своей цели и были сбиты силами Минобороны и службами безопасности предприятий. Обломки дронов упали на территории промышленной зоны в районе вспомогательного цеха. В результате инцидента никто не пострадал, предприятия продолжают работать в штатном режиме, отметил Хабиров.

Ранее атаку БПЛА на нефтеперерабатывающий завод в Саратове сняли на видео.