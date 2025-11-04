Промкомплекс в Башкирии подвергся атаке украинских беспилотников

Хабиров: два украинских дрона атаковали промкомплекс Стерлитамака в Башкирии

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали промышленный комплекс Стерлитамака в Башкирии. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Радий Хабиров.

«Промышленный комплекс Стерлитамака подвергся террористической атаке двумя БПЛА. Силами министерства обороны и службами безопасности предприятий оба беспилотника сбиты», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что обломки дронов упали на территории промышленной зоны в районе вспомогательного цеха. В результате инцидента никто не пострадал, предприятия продолжают работать в штатном режиме.

Утром 4 ноября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что регион ночью подвергся атаке украинских беспилотников. Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили БПЛА в небе над Шолоховским и Чертковским районами. Никто из людей не пострадал, никаких разрушений выявлено не было.

До этого в Волгоградской области в результате падения обломков сбитого дрона загорелась подстанция «Фроловская». На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб.

Ранее атаку БПЛА на нефтеперерабатывающий завод в Саратове сняли на видео.