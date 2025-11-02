На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
При атаках БПЛА под Белгородом ранены два человека

Гладков сообщил о двух пострадавших при атаках дронов на Белгородскую область
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

ВСУ атаковали шесть муниципалитетов в Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что при налетах пострадали два местных жителя. В селе Отрадное БПЛА атаковал служебную «Газель». Ее водителя госпитализировали с баротравмой (повреждением полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления), ссадинами лица и множественными слепыми осколочными ранениями. В машине выбило стекло и посекло кузов.

В городе Грайворон FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) взорвался у многоквартирного дома. При этом баротравму получила местная жительница. Врачи помогли ей на месте происшествия. В одной из квартир дома при налете выбило окна, были повреждены два автомобиля. Один из них загорелся, но был потушен.

До этого беспилотник ударил по храму Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори. На опубликованных Гладковым фото видно, что снаружи упал металлический навес над входом в здание, внутри храма тоже есть разрушения.

Ранее дрон влетел в квартиру в Красногорске и взорвался

Атаки БПЛА на Россию
