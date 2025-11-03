На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ атаковали подстанцию в Рыльске

В Рыльске при ударе ВСУ по подстанции произошло аварийное отключение света
Depositphotos

Подстанция в городе Рыльск Курской области атакована украинскими войсками, более 16 тыс. человек остались без электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Под отключение света попало свыше 16 тыс. потребителей в Рыльском, а также Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от рыльской подстанции», — написал он.

В ближайшее время специалисты начнут устранять последствия атаки, добавил губернатор.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пять муниципалитетов региона попали под удары ВСУ, в результате чего были ранены два мирных жителя.

1 ноября Гладков сообщал, что украинские военные уже больше недели атакуют Белгородское водохранилище. В связи с ударами на объекте продолжается сброс воды, сохраняется угроза затопления ряда районов региона.

Ранее в Орле после атаки БПЛА оказалась повреждена ТЭЦ.

