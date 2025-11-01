На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гладков: больше недели ВСУ атакуют плотину Белгородского водохранилища

В Белгородском водохранилище продолжают сбрасывать воду после атак ВСУ
После повреждения плотины из-за ударов ВСУ сброс воды на Белгородском водохранилище продолжается, заявил во время прямого эфира губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он отметил, что атаки ВСУ на объект длятся больше недели. Чиновник объяснил, что водохранилище находится в федеральной собственности. Им занимается федеральное агентство по водным ресурсам.

«Та помощь, которая была необходима со стороны правительства области, оказана. Меры предпринимаются для защиты воды», — сказал глава области.

Накануне МИД России обвинил Украину в попытке устроить техногенную катастрофу, чтобы замедлить продвижение российских войск в Харьковской области.

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, ВСУ планируют затопить населенные пункты вдоль реки Северский Донец. До этого удары украинских сил повредили плотину Белгородского водохранилища, где сохраняется угроза новых атак.

Ранее дрон погнался за главой Белгородского района.

Атаки БПЛА на Россию
