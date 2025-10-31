В Орле после атаки БПЛА оказалась повреждена ТЭЦ

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в Telegram-канале, что обломки беспилотника в регионе упали на территории теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Орле.

«Пострадавших и возгорания на объекте нет, на месте происшествия находятся сотрудники специальных служб», — написал глава региона.

По словам Клычкова, службы «Россети Центр» и «Орелэнерго» провели оперативные переключения на резервные линии, в результате чего электроснабжение было восстановлено практически полностью. Ремонтные работы по устранению последствий продолжаются.

Утром 30 октября Минобороны РФ сообщило о перехвате за ночь 170 украинских дронов над регионами России. По данным ведомства, в Брянской области сбито 48 БПЛА, в Воронежской — 21, в Нижегородской — 16, в Калужской — 15, в Ростовской — 14, в Курской — 10. В Московской области сбили девять дронов, из них шесть направлялись к столице.

Кроме того, девять беспилотников уничтожены над Тульской областью, по пять — над Рязанской, Волгоградской и Новгородской, по четыре — над Белгородской, Орловской областями и республикой Крым, а также один — над Липецкой областью.

