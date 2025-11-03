На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белгородской области два мирных жителя пострадали при атаках ВСУ

Гладков: в Белгородской области два мирных жителя ранены при атаках ВСУ
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Пять муниципалитетов Белгородской области попали под удары украинских войск, в результате чего были ранены два мирных жителя. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На участке автодороги ВолоконовкаШебекино в результате атаки дрона на движущийся легковой автомобиль ранен водитель. В Волоконовской ЦРБ мужчине с баротравмой, осколочными ранениями туловища и руки оказали всю необходимую помощь», — рассказал он.

Кроме того, в городе Шебекино дрон ударил по грузовому автомобилю, из-за чего пострадал мужчина. Бойцы самообороны доставили его в медицинское учреждение. Медики диагностировали у пострадавшего минно-взрывную травму и осколочные ранения ног.

Также Гладков рассказал о других ударах ВСУ по региону. В частности, в Шебекино сразу несколько беспилотников атаковали два предприятия. Произошло возгорание складского и административного помещений. Кровля, остекление и оборудование предприятий получили повреждения.

Два украинских дрона ударили по селу Березовка в Борисовском районе, в результате чего повреждены легковой автомобиль и остекление социального объекта. А в селе Грузское из-за БПЛА выбиты окна частного дома и осколками посечено транспортное средство.

В Валуйском округе удары ВСУ зафиксировали в селе Казинка и хуторе Кургашки, что также привело к повреждению различного имущества.

В Грайворонском округе в селе Дорогощь после атаки дрона загорелся гараж, а в поселке Октябрьский Белгородского района повреждена крыша частного дома.

Накануне Гладков сообщил, что в селе Отрадное БПЛА атаковал служебную «Газель». Ее водителя госпитализировали с баротравмой, ссадинами лица и множественными слепыми осколочными ранениями.

В городе Грайворон FPV-дрон взорвался у многоквартирного дома. При этом баротравму получила местная жительница. Врачи помогли ей на месте происшествия.

Ранее Гладков заявил, что больше недели ВСУ атакуют плотину Белгородского водохранилища.

