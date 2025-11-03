В Минобороны РФ рассказали о сбитых за сутки бомбах и беспилотниках ВСУ

Минобороны РФ: средства ПВО за сутки сбили 365 дронов ВСУ и снаряд от HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили и уничтожили более 360 дронов, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Сбиты <...> 365 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

Также, по данным ведомства, были уничтожены одна управляемая авиационная бомба ВСУ и один снаряд от реактивной системы залпового огня HIMARS.

Утром 3 ноября в пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что дежурные средства ПВО в течение ночи обнаружили и уничтожили 64 украинских дрона над российскими регионами. В Саратовской и Ростовской областях перехватили по 29 летательных аппаратов, в Волгоградской области — четыре, в Ставропольском крае и Белгородской области — по одному.

Как стало известно, одной из целей атаки беспилотников ВСУ стал нефтеперерабатывающий завод в городе Саратове. Telegram-канал «Белорусский силовик» опубликовал кадры, на которых запечатлены удары по предприятию. При этом в публикации подчеркивалось, что на объекте не зафиксировали значимых повреждений, так как «спасла антидроновая сеть».

Ранее в Самарской области решили создать спецподразделения для защиты от дронов.