Появилось видео атаки дронов ВСУ на НПЗ в Саратове

Беспилотники ВСУ не смогли навредить НПЗ в Саратове благодаря антидроновой сети

В Сети появилось видео атаки украинских дронов по нефтеперерабатывающему заводу в Саратове. Его публикует Telegram-канал «Белорусский силовик».

«Предварительно известно, что значимых повреждений нет, спасла антидроновая сеть», — говорится в посте.

В ночь на 3 ноября сообщалось, что дроны Вооруженных сил Украины пытаются атаковать Саратовскую область. По словам очевидцев, около 01:00 в небе над Саратовом и Энгельсом начали раздаваться громкие взрывы, которые с различной периодичностью продолжаются до сих пор. Звуки работающих двигателей беспилотников и взрывы также слышат жители Балаковского и Калининского районов области.

3 ноября представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в саратовском аэропорту Гагарин временно прекратили принимать и отправлять самолеты.

Утром министерство обороны России заявило, что за ночь дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 164 дрона. Больше всего беспилотных летательных аппаратов — 39 — перехватили над акваторией Черного моря.

Ранее в Краснодарском крае после атаки БПЛА загорелась инфраструктура порта.