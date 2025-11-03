На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Средства ПВО отразили атаку десятков дронов ВСУ ночью

Минобороны: за ночь средства ПВО сбили 64 украинских беспилотника над Россией
MOD Russia/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь обнаружили и уничтожили 64 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Украинские военные атаковали регионы России с вечера 2 ноября до утра 3 ноября. Над Ростовской и Саратовской областями было сбито по 29 дронов. В Волгоградской области уничтожили четыре беспилотника, по одному — в Белгородской области и Ставропольском крае.

В ночь на 3 ноября на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. По данным украинских Telegram-каналов, запускались гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Как сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный, российские войска, в частности, нанесли поражение Бурштынской теплоэлектростанции в Ивано-Франковской области, что привело к ограничениям электроснабжения на подконтрольных Киеву территориях. Военкор считает, что Украина вынуждена признать неэффективность своей системы ПВО перед растущей интенсивностью российских атак, что существенно подрывает энергетическую инфраструктуру страны.

Ранее Зеленский нашел «козла отпущения» в вопросе перебоев с электричеством.

Атаки БПЛА на Россию
