Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь обнаружили и уничтожили 64 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Украинские военные атаковали регионы России с вечера 2 ноября до утра 3 ноября. Над Ростовской и Саратовской областями было сбито по 29 дронов. В Волгоградской области уничтожили четыре беспилотника, по одному — в Белгородской области и Ставропольском крае.

В ночь на 3 ноября на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. По данным украинских Telegram-каналов, запускались гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Как сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный, российские войска, в частности, нанесли поражение Бурштынской теплоэлектростанции в Ивано-Франковской области, что привело к ограничениям электроснабжения на подконтрольных Киеву территориях. Военкор считает, что Украина вынуждена признать неэффективность своей системы ПВО перед растущей интенсивностью российских атак, что существенно подрывает энергетическую инфраструктуру страны.

