В Самарской области появятся спецподразделения для защиты от дронов

Ъ: в Самарской области появятся военизированные подразделения для защиты от БПЛА

В Самарской области появятся спецподразделения для защиты от атак дронов Вооруженных сил Украины. Об этом пишет «Комменрсантъ-Волга», ссылаясь на правительство региона.

«В Самарской области набирают граждан в состав мобилизационного людского резерва, в том числе для формирования подразделений по противодействию БПЛА», — говорится в материале.

Как уточняется, отбор в подразделения ведут военные комиссариаты Самарской области.

В сентябре в регионе в результате атаки украинских дронов не спасли четырех человек и еще один пострадал. Губернатор региона Вячеслав Федорищев назвал произошедшее невосполнимой потерей и принес свои соболезнования родным и близким жертв атаки.

Федорищев подчеркнул, что правительство Самарской области будет на связи с семьями. Им пообещали оказать всю необходимую помощь, в том числе материальную.

20 сентября дроны украинских войск ударили по объектам топливно-энергетического комплекса Самарской области.

Ранее жителей российского региона оштрафовали за съемку атак БПЛА.