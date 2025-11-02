На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Самарской области появятся спецподразделения для защиты от дронов

Ъ: в Самарской области появятся военизированные подразделения для защиты от БПЛА
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

В Самарской области появятся спецподразделения для защиты от атак дронов Вооруженных сил Украины. Об этом пишет «Комменрсантъ-Волга», ссылаясь на правительство региона.

«В Самарской области набирают граждан в состав мобилизационного людского резерва, в том числе для формирования подразделений по противодействию БПЛА», — говорится в материале.

Как уточняется, отбор в подразделения ведут военные комиссариаты Самарской области.

В сентябре в регионе в результате атаки украинских дронов не спасли четырех человек и еще один пострадал. Губернатор региона Вячеслав Федорищев назвал произошедшее невосполнимой потерей и принес свои соболезнования родным и близким жертв атаки.

Федорищев подчеркнул, что правительство Самарской области будет на связи с семьями. Им пообещали оказать всю необходимую помощь, в том числе материальную.

20 сентября дроны украинских войск ударили по объектам топливно-энергетического комплекса Самарской области.

Ранее жителей российского региона оштрафовали за съемку атак БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами