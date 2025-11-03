На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дроны ВСУ атаковали Саратовскую область

SHOT: украинские беспилотники атакуют Саратов и Энгельс
Evgeniy Maloletka/AP

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются атаковать Саратовскую область. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, около 01:00 в небе над Саратовом и Энгельсом начали раздаваться громкие взрывы, которые с различной периодичностью продолжаются до сих пор. Звуки работающих двигателей беспилотников и взрывы также слышат жители Балаковского и Калининского районов области.

3 ноября представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в саратовском аэропорту Гагарин временно прекратили принимать и отправлять самолеты.

Утром министерство обороны России заявило, что за ночь дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 164 дрона. Больше всего беспилотных летательных аппаратов — 39 — перехватили над акваторией Черного моря.

Ранее ВСУ ударили по храму Благовещения Богородицы под Белгородом.

