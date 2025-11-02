В Туапсе загорелась инфраструктура порта на фоне атаки беспилотников

В Туапсе загорелась инфраструктура порта на фоне отражения попытки атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

«В настоящий момент, по сообщению ЕДДС города, в результате падения беспилотников зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры с последующим возгоранием», — говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что информация о пострадавших не поступала.

Несколькими часами ранее пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропортах Краснодара и Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По его словам, решение принято для обеспечения безопасности полетов.

До этого глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Он призвал горожан избегать открытых пространств и укрыться в помещениях без окон. Чиновник напомнил, что работу сил ПВО и спецслужб из соображений безопасности снимать запрещено.

Ранее в Калужской области силы ПВО перехватили украинский беспилотник.