Глава ДНР заявил, что ВСУ «вцепились зубами» в Ямполь

Пушилин: ВСУ выдавливают из Константиновки, в Ямполе идут ожесточенные бои
true
true
true

Бои уже идут на окраинах Константиновки и в городской черте, заявил в видеообращении глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он отметил, что все больше подразделений ВС РФ могут подойти к городу, чтобы начать «полноценно выдавливать и перемалывать противника». На Краснолиманском направлении российские военные успешно действуют в лесу между поселком Ямполь и селом Красный Лиман.

«В Ямполе также продолжаются ожесточенные боестолкновения. Противник по-прежнему туда перекидывает резервы. Вцепился зубами, можно сказать, в данный населенный пункт», — сказал чиновник.

Он выразил уверенность, что это не помешает ВС РФ выполнить свою работу.

Накануне глава ДНР назвал «непростой» ситуацию на Красноармейском направлении из-за тяжелых городских боев. Несмотря на это, по его словам, ВС РФ продвигаются вперед.

Ранее спецназ ГУР Украины высадился в Красноармейске.

