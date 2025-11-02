Пушилин сообщил об ожесточенных боях в Ямполе

Пушилин: в Ямполе в ДНР продолжаются ожесточенные бои

Ожесточенные боестолкновения продолжаются в Ямполе в Донецкой народной республике. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, украинская сторона продолжает перекидывать резервы в район поселка.

Пушилин выразил уверенность в том, что это не помешает российским подразделениям выполнить свою работу и занять населенный пункт.

До этого глава ДНР заявил, что ситуация на Красноармейском направлении непростая, там идут тяжелые городские бои.

29 октября президент России Владимир Путин заявил, что подразделения ВСУ в Красноармейске заблокированы и оказались в окружении. Минобороны сообщило, что ВС РФ уничтожают окруженные группы украинских военных в районе железнодорожного вокзала, микрорайоне Железнодорожный и закрепляются на территории городской промзоны.

По данным аналитического ресурса Deep State, ситуация для ВСУ в городе близка к критической и продолжает ухудшаться.

Ранее российские военные взяли под контроль Садовое в Харьковской области.