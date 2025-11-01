На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пушилин заявил о непростой ситуации на Красноармейском направлении

Пушилин: тяжелые городские бои идут на Красноармейском направлении
true
true
true
close
Виктор Антонюк/РИА Новости

Ситуация на Красноармейском направлении непростая, там идут тяжелые городские бои. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«На Красноармейском направлении... ситуация разворачивается непросто: тяжелые бои, городские бои, но тем не менее мы видим, что наши подразделения продвигаются вперед», — сказал он, добавив, что украинские войска контратакуют.

Красноармейск (украинское название — Покровск) — один из основных транспортных узлов Донбасса, включая узловую железнодорожную станцию с сортировкой и депо.

29 октября президент России Владимир Путин заявил, что подразделения ВСУ в Красноармейске заблокированы и оказались в окружении. Минобороны сообщило, что ВС РФ уничтожают окруженные группы украинских военных в районе железнодорожного вокзала, микрорайоне Железнодорожный и закрепляются на территории городской промзоны.

По данным аналитического ресурса Deep State, ситуация для ВСУ в городе близка к критической и продолжает ухудшаться.

Ранее российские военные взяли под контроль Садовое в Харьковской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами