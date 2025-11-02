«Памятник идиотизму»: спецназ ГУР Украины снова высадился в Красноармейске

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ГУР минобороны Украины предприняло еще одну попытку высадить группу спецназа под Красноармейском. С ними также отправили вертолет для эвакуации иностранцев, «о важности которых можно только догадываться». 1 ноября Киев уже пытался высадить спецназ — Минобороны РФ сообщило о полном уничтожении группы. Главком ВСУ Сырский высадку подтвердил, но не стал комментировать ликвидацию. Зачем нужна была эта операция и что происходит в Красноармейске сейчас — в материале «Газеты.Ru».

Новая попытка

ВС РФ пресекли еще одну попытку высадки группы десанта Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«ГУР снова пытались высадить свой десант под Красноармейском. Безуспешно. Группа сразу же была атакована, есть погибшие и раненые», — добавил он.

Кроме того, по словам Кимаковского, вместе с этим вертолетом на этот участок фронта был отправлен еще один борт, которой должен был эвакуировать группу иностранцев, «о важности которых можно только догадываться».

Советник главы ДНР добавил, что попыток эвакуации было несколько. Информация о судьбе борта и его пассажиров сейчас уточняется.

«Памятник идиотизму»

1 ноября Минобороны России заявило о том, что российские военные пресекли высадку с вертолета группы сил специальных операций ГУР в районе около 1 км северо-западнее окраины Красноармейска. Все 11 человек были уничтожены.

Украинский журналист Юрий Бутусов назвал высадку десанта с вертолета «безграмотным тактическим решением».

«В современной войне преодолеть килл-зону возможно только при скрытом от наблюдения дронов маневре, любые демонстративные действия враг замечает и тогда по бойцам и их укрытиям летит все, включая управляемые авиабомбами», — отметил он.

Также, по словам Бутусова, два отделения спецназа не могут оказать существенного влияния на обстановку в городе, за который сражаются несколько бригад и полков. При этом подобные действия «получают кучу бахвальства блогеров, ошибки прикрывают пиаром».

«Продолжают посылать группы на громкие героические задачи, потери в которых никогда не разглашаются. Как и не объявляются настоящие результаты. Иначе оценки таких действий были бы совсем другими», — подчеркнул журналист.

Telegram-канал «Военная хроника» также заявил, что высадка десанта ГУР под Красноармейском «выглядела как памятник идиотизму».

«Киев просто отправил своих лучших бойцов в мясорубку ради картинки. На этом фоне положение тех, кто остался в огневом мешке, выглядит еще более безнадежным. Им остается только ждать неизбежного конца», — говорится в публикации.

Украинское издание «Страна.ua», отметило, что целью слива информации в СМИ, судя по всему, была попытка властей Украины продемонстрировать то, что Красноармейск не находится в окружении. В противном случае операцию бы проводили максимально непублично и о результатах отчитывались бы лишь в случае успехов.

Обстановка в Красноармейске

О том, что ситуация в Красноармейске для ВСУ сложилась критическая и с каждым днем становится только хуже, украинские СМИ и журналисты заявляют с начала этой недели. Так, Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники еще 27 октября сообщил, что Киев отправил в город спецназ ГУР, поставив бойцам задачу выбить из Красноармейска зашедших россиян.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил факт высадки спецназа только 1 ноября — после того, как в Минобороны РФ заявили о его уничтожении. Украинские СМИ со ссылкой на источники при этом писали, что группа ведет бои в северо-западной части города. Официально факт ликвидации Киев не подтверждал. И Сырский, и президент Украины Владимир Зеленский также отрицали, что украинские силы попали в окружение в Красноармейске и Мирнограде.

При этом украинский аналитический ресурс Deep State 2 ноября сообщил, что зона контроля ВС РФ уже достигла центра Красноармейска. «Страна.ua» со ссылкой на украинских военных написала, что город на 60% занят российской армией.

Издание добавило, что, если оставить за скобками медийную шумиху, которую вызвала операция ГУР, пока нет данных, что высадка спецназа как-то повлияла на ситуацию в городе.