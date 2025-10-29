ВСУ в окружении, ситуация критическая. Что происходит в Покровске?

Президент России Владимир Путин заявил, что подразделения ВСУ в Красноармейске (Покровске) заблокированы и оказались в окружении. Минобороны сообщило, что ВС РФ уничтожают окруженные группы военных ВСУ в районе железнодорожного вокзала, микрорайоне Железнодорожный и закрепляются на территории городской промзоны. По данным украинского аналитического ресурса Deep State, ситуация для ВСУ в городе близка к критической и продолжает ухудшаться. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ситуация для российских сил в зоне спецоперации складывается благоприятно — в Купянске и Красноармейске (украинское название — Покровск) подразделения ВСУ заблокированы и оказались в окружении. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка в Москве.

По словам российского лидера, судьбу украинских бойцов должен решить Киев. Путин сообщил, что обсуждал с командующими группировками возможность пустить в зону окружения противника представителей иностранных и украинских СМИ.

«Чтобы политическое руководство Украины приняло бы соответствующие решения по судьбе своих граждан и своих военнослужащих. Так, как они это когда-то сделали в «Азовстали». Такая возможность у них будет. Нас беспокоит только одно, чтобы с украинской стороны не было никаких провокаций. Мы готовы прекратить боевые действия на определенное время. На несколько часов. На два, на три, на шесть часов», — уточнил президент РФ.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские войска продолжают уничтожение групп военных ВСУ, окруженных в Красноармейске.

«В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала, микрорайоне Железнодорожный и закрепляются на территории городской промзоны», — говорится в публикации ведомства.

28 октября Минобороны докладывало, что ВС РФ полностью зачистили от ВСУ микрорайон Троянда на юге Красноармейска. Благодаря этому, как сообщили в ведомстве, российские подразделения продвинулись в населенном пункте Гнатовка в ДНР.

Россия усиливает наступление

Газета Financial Times (FT) писала, что российские войска усиливают наступление в Донбассе, основным фронтом которого остается агломерация Покровск-Мирноград.

«В течение прошлого года российские войска медленно продвигались к северу и югу от этих двух городов, пытаясь окружить их или поставить важнейшие логистические пути в зону действия беспилотников. Однако за последние недели ситуация вокруг Покровска заметно ухудшилась, поскольку небольшие группы российских подразделений начали просачиваться через слабо укомплектованную украинскую оборону и входить в город», — отмечалось в материале.

Сложную обстановку в городе признал и президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что ожесточенные бои идут как на подступах к Покровску, так и в самом населенном пункте. FT отметила, что сражения стали более хаотичными, украинские силы подвергались интенсивном артиллерийском обстрелам и атакам беспилотников, что затруднило эвакуацию и логистику.

Еще 27 октября украинский военный эксперт Константин Машовец заявлял, что ВСУ уверенно контролируют лишь северную часть города. Российская же армия смогла продвинуться в южных и западных районах Покровска.

Также эксперт уточнял, что подразделениям ВС РФ удалось перерезать дорогу на Павлоград. Это подтверждается картой украинского аналитического ресурса DeepState. Кроме того, как отмечает проект, российские силы смогли сломать логистику в направлении Мирнограда и всей агломерации города. По данным проекта, сейчас Покровск представляет из себя «большую серую зону».

Машовец заявлял, что бои за город вступают в решающую фазу. DeepState также указал, что ситуация для ВСУ в Покровске уже близка к критической и продолжает ухудшаться.