Подразделения российской группировки войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Садовое в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

По данным ведомства, во время активных и решительных действий российские военные нанесли поражение живой силе и технике противника.

Под удар также попали подразделения двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, а также части территориальной обороны. Бои велись в районах населенных пунктов Кучеровка, Ковшаровка и Куриловка в Харьковской области, а также Красный Лиман и Дробышево в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и взяли под контроль населенный пункт Красногорское в Запорожской области, добавили в ведомстве.

По данным Минобороны, противник за сутки потерял на восточном направлении до 265 военнослужащих, боевую бронированную машину, 19 автомобилей, а также артиллерию — 155-миллиметровую гаубицу M777 американского производства и 122-миллиметровую гаубицу Д-30.

Ранее российские военные поразили особняк с офицерами ВСУ в ДНР.