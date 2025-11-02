На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

После атаки дронов в Ростове-на-Дону повреждено здание детского сада

Здание детского сада в Ростове-на-Дону пострадало от атаки беспилотников
true
true
true
close
Ashley Chan/Global Look Press

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск получило повреждения здание детского сада № 276 в Первомайском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«В Первомайском районе Ростова из-за падения беспилотника повреждения получил металлический ангар, рядом загорелась сухая трава, возгорание потушено на 100 кв метрах. Выбиты окна в детском саду № 276. Люди не пострадали», — говорится в сообщении.

Губернатор уточнил, что полный объем повреждений установят позже.

2 ноября министерство обороны РФ заявило, что дежурные средства ПВО за ночь сбили 164 украинских БПЛА самолетного типа. Девять целей перехватили в Ростовской области.

Утром 1 ноября Слюсарь сообщил о трех сбитых украинских дронах. Беспилотники ликвидировали в Верхнедонском, Миллеровском и Чертковском районах. При этом мирные жители не пострадали.

Ранее командующий дронами ВСУ пригрозил России блэкаутами.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами