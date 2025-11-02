После атаки дронов в Ростове-на-Дону повреждено здание детского сада

Здание детского сада в Ростове-на-Дону пострадало от атаки беспилотников

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск получило повреждения здание детского сада № 276 в Первомайском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«В Первомайском районе Ростова из-за падения беспилотника повреждения получил металлический ангар, рядом загорелась сухая трава, возгорание потушено на 100 кв метрах. Выбиты окна в детском саду № 276. Люди не пострадали», — говорится в сообщении.

Губернатор уточнил, что полный объем повреждений установят позже.

2 ноября министерство обороны РФ заявило, что дежурные средства ПВО за ночь сбили 164 украинских БПЛА самолетного типа. Девять целей перехватили в Ростовской области.

Утром 1 ноября Слюсарь сообщил о трех сбитых украинских дронах. Беспилотники ликвидировали в Верхнедонском, Миллеровском и Чертковском районах. При этом мирные жители не пострадали.

Ранее командующий дронами ВСУ пригрозил России блэкаутами.