Командующий дронами ВСУ пригрозил России блэкаутами

Командующий Сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди, позывной «Мадьяр», пригрозил России блэкаутами. Об этом сообщает mk.ru.

В своем обращении военный в пренебрежительной форме призвал россиян «привыкать к неудобствам», а также запастись «спичками, фонариками и свечками».

9 октября президент Украины Владимир Зеленский пригрозил блэкаутами городам России в случае, если города республики будут оставаться без электричества в результате ударов ВС РФ. По его словам, оружие, имеющееся в распоряжении Украины, достает до Белгородской и Курской областей. Зеленский утверждает, что будет «совершенно справедливо», если Белгород останется без электричества.

10 октября на Украине после массированного удара ВС РФ сложилась критическая ситуация с энергоснабжением. В Киеве прекратилась подача электроэнергии на левом берегу и в части районов правого берега, возникли транспортный коллапс, перебои с водой и связью. В Верховную раду пришлось доставить воду в цистерне, а в здание кабмина — биотуалеты. Без света также остались части Полтавской, Харьковской, Сумской и других областей Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее советник Зеленского посоветовал украинцам ментально готовиться к блэкаутам.