В Ростовской области сбили три дрона

Слюсарь сообщил о трех сбитых БПЛА в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны РФ сбили три дрона в Ростовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

Беспилотники сбили в Верхнедонском, Миллеровском и Чертковском районах. При этом мирные жители не пострадали.

В ночь на 1 ноября на подлете к Москве были сбиты шесть украинских беспилотников.

Вечером 31 октября средства противовоздушной обороны уничтожили 38 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России. По данным министерства обороны РФ, 34 дрона были ликвидированы над Белгородской областью, по два беспилотных летательных аппарата — над Воронежской областью и Крымом.

Утром 31 октября в Минобороны России сообщили, что за минувшую ночь средства ПВО сбили 130 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее аэропорт Берлина приостановил работу из-за дрона.