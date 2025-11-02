Российские военные пресекли высадку группы десанта ВСУ под Красноармейском

Российские военнослужащие пресекли попытку высадки еще одной группы десанта Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины под Красноармейском (украинское название — Покровск). Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в интервью ТАСС.

«ГУР снова пытались высадить свой десант под Красноармейском. Безуспешно. Группу сразу же была атакована», — заявил он.

Кимаковский добавил, что в результате атаки часть подразделения была уничтожена, некоторые бойцы получили ранения.

До этого политолог Владимир Корнилов заявлял, что из-за сокрытия информации и отрицания властями Украины факта окружения ВСУ в Красноармейске гарнизон ждет уничтожение или плен. По словам эксперта, попытки пробиться из окружения для ВСУ не имеют смысла. Он отметил, что украинские солдаты могут либо дождаться ликвидации, либо сдаться в плен.

29 октября президент России Владимир Путин заявил, что подразделения ВСУ в Красноармейске заблокированы и оказались в окружении. Минобороны сообщило, что ВС РФ уничтожают окруженные группы украинских военных в районе железнодорожного вокзала, микрорайоне Железнодорожный и закрепляются на территории городской промзоны.

Ранее на Украине призвали командование ВСУ принять «непопулярные решения» по Красноармейску.