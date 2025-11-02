Из-за сокрытия информации и отрицания властями Украины факта окружения ВСУ в Красноармейске гарнизон ждет уничтожение или плен. Об этом NEWS.ru заявил политолог Владимир Коринлов.

«Киев, вероятно, будет дожидаться полного уничтожения своих войск, а затем задним числом признает потерю позиций, как это уже неоднократно случалось. Яркий пример — отрицание окружения войск в Мариуполе, несмотря на очевидность ситуации для всего мира», — заявил Корнилов.

По словам эксперта, попытки пробиться из окружения для ВСУ не имеют смысла. У украинских военных осталось два варианта: либо сдаться, либо дожидаться ликвидации, считает он.

29 октября президент России Владимир Путин заявил, что подразделения ВСУ в Красноармейске заблокированы и оказались в окружении. Минобороны сообщило, что ВС РФ уничтожают окруженные группы украинских военных в районе железнодорожного вокзала, микрорайоне Железнодорожный и закрепляются на территории городской промзоны.

Важность Красноармейска весьма высока для дальнейшей судьбы украинской группировки в ДНР. Город играет ключевую роль в снабжении остающихся гарнизонов ВСУ. Его потеря может создать критическую ситуацию для Киева. Взятие этой агломерации под контроль позволит российским войскам выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление в Запорожской области.

Ранее на Украине призвали командование ВСУ принять «непопулярные решения» по Красноармейску.