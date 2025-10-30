Украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов в своем Telegram-канале призвал руководство ВСУ взять ответственность и смелость за принятие «непопулярных решений» относительно Красноармейска (украинское название – Покровск).

По его словам, история с Красноармейском продолжается уже давно, а ВС РФ на примере Бахмута и других городов знают, что такое уличные бои против ВСУ. Армия России решила окружить всю агломерацию, указал аналитик.

«Раз мы не смогли этому противостоять, надо брать на себя ответственность и смелость, принимать непопулярные решения. Я считаю, у нас нет ничего дороже людей. Что и когда решать знает только высшее командование, видя всю картину».

До этого немецкая газета Der Tagesspiegel писала, что продолжение обороны Красноармейска в ДНР со стороны украинских войск не имеет смысла и приведет к еще большим потерям. В свою очередь украинский аналитический ресурс Deep State писал, что российские войска продвинулись южнее населенного пункта. Также отмечаются успехи подразделений ВС России у Новониколаевки, Полтавки и Владимировки.

