В Орловской области за ночь сбили несколько БПЛА

Клычков: в Орловской области за ночь ликвидировали семь БПЛА

В Орловской области за ночь уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.

«Ночью противник снова атаковал Орловскую область. На территории региона уничтожены семь вражеских БПЛА. В результате падения обломков повреждено остекление нескольких зданий в городе Орле, личный автотранспорт, хозяйственные постройки», — уточнил он.

Клычков сообщил, что пострадавших из-за дронов нет. На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Утром 2 ноября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку украинских БПЛА на регион. Украинские военные с помощью беспилотников пытались нанести удары по объектам энергетической инфраструктуры. В результате атаки никто не пострадал, повреждений не зафиксировали.

Также 2 ноября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в хуторе Ленинаван Мясниковского района два человека пострадали при атаке БПЛА, им оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее в Краснодарском крае обломки дрона повредили жилой дом.