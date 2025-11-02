На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ростовской области два человека пострадали при атаке беспилотников

Губернатор Слюсарь: два человека ранены из-за атаки БПЛА на хутор Ленинаван
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В хуторе Ленинаван Мясниковского района Ростовской области два человека пострадали при атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«К сожалению, ранения получили два человека. Им оказана первая медицинская помощь», — написал глава региона.

Слюсарь добавил, что также в результате атаки произошло возгорание автомобиля, два частных дома получили повреждения, а в соседних зданиях были выбиты стекла. По словам губернатора, на место инцидента выехали дежурные службы.

Глава региона отметил, что в настоящее время российские войска продолжают отражать попытки атаки на область.

Накануне Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны РФ сбили три дрона в Ростовской области. Беспилотники уничтожили в Верхнедонском, Миллеровском и Чертковском районах. При этом мирные жители не пострадали.

Ранее аэропорт Берлина приостановил работу из-за дрона.

