Глава Волгоградской области сообщил о массированной атаке беспилотников

Бочаров: в Волгоградской области отразили атаку дронов на энергообъекты
true
true
true
close
MOD Russia/Global Look Press

Украинские военные с помощью дронов пытались нанести удары по объектам энергетической инфраструктуры в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, заявление которого опубликовано в Telegram-канале местной администрации.

«Силами ПВО (противовоздушной обороны — «Газета.Ru») <...> отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области», — рассказал Бочаров.

По его словам, никто из людей не пострадал. Также в регионе не зафиксировали никаких повреждений.

Вечером 1 ноября в Волгограде ввели временные ограничения на работу аэропорта. Воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты около восьми часов, сейчас она работает в штатном режиме.

Утром 2 ноября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в хуторе Ленинаван в Мясниковском районе в результате атаки украинских дронов пострадали два человека. Врачи уже оказали им первую помощь. Кроме того, в населенном пункте загорелся автомобиль, два частных дома получили повреждения. На места происшествий выезжали сотрудники оперативных служб.

Ранее в Краснодарском крае при падении обломков беспилотников произошел пожар на танкере.

Атаки БПЛА на Россию
