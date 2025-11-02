В Краснодарском крае обломки беспилотника повредили жилой дом

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повредили многоквартирный дом в поселке Сосновый Туапсинского округа Краснодарского края. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

«Фрагменты беспилотников попали в третий этаж здания, где выбило стекла. По предварительной информации пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее в оперштабе Краснодарского края сообщали, что в Туапсе загорелась инфраструктура порта на фоне отражения попытки атаки БПЛА. Информация о пострадавших не поступала.

До этого пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропортах Краснодара и Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По его словам, решение принято для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в Калужской области силы ПВО перехватили украинский беспилотник.