В Туапсе произошел пожар на танкере в результате атаки беспилотников

Оперштаб: в порту Туапсе при падении фрагментов БПЛА произошел пожар на танкере

В порту Туапсе произошел пожар на танкере в результате падения фрагментов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

«В порту Туапсе фрагменты беспилотников упали на нефтеналивной танкер. Пострадала палубная надстройка. Экипаж танкера эвакуировали. На судне возник пожар», — говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что также при атаке беспилотников повреждения получили инфраструктура нефтеналивного терминала и остекление железнодорожного вокзала. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Несколькими часами ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили, что в Туапсе произошло возгорание инфраструктуры порта на фоне отражения попытки атаки БПЛА. Информация о пострадавших не поступала.

В ночь на 2 ноября в в аэропортах Краснодара и Сочи были введены временные ограничения на полеты. По словам пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко, решение принято для обеспечения безопасности.

Ранее четыре человека пострадали в Белгородской области при атаках ВСУ.