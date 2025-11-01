На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Калужской области силы ПВО перехватили украинский беспилотник

Глава Калужской области сообщил о перехвате дрона ВСУ на границе с Подмосковьем
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

В Калужской области, недалеко от границы с Московской областью, силы противовоздушной обороны перехватили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Он отметил, что на месте работают оперативные службы, а по предварительной информации ни люди, ни инфраструктура не пострадали. Других подробностей о ситуации губернатор не предоставил.

В ночь на 1 ноября дежурные силы противовоздушной обороны сбили 98 украинских беспилотников над регионами России. Атака продолжалась с 23:00 31 октября до 7:00 1 ноября. Наибольшее количество дронов — 45 — сбили над Белгородской областью. Кроме того, 12 беспилотников уничтожили над Самарской областью, 11 — над Московским регионом, из них шесть направлялись в сторону столицы.

Также по десять БПЛА сбили над Воронежской и Ростовской областями, четыре — над Тульской, по два — над Липецкой и Рязанской, и по одному — над Курской и Калужской областями.

Ранее в Приморском крае ввели запрет на публикацию данных об атаках БПЛА.

Атаки БПЛА на Россию
