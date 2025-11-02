На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Геленджике работает система ПВО

Мэр Геленджика Богодистов заявил о работе сил ПВО в городе
Mikhail Shulpin/Shutterstock/FOTODOM

В Геленджике работает система ПВО (противовоздушной обороны), написал в Telegram-канале глава города Алексей Богодистов.

Он призвал горожан избегать открытых пространств и укрыться в помещениях без окон. Чиновник напомнил, что работу сил ПВО и спецслужб из соображений безопасности снимать запрещено.

Богодистов призвал жителей Геленджика сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях до сигнала об отмене угрозы.

На этом фоне в аэропорту Геленджика ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Ограничения в воздушной гавани Геленджика действуют с 21:55 накануне и дополняют уже существующие: регулярные рейсы в воздушную гавань выполняются в промежуток с 8:30 до 20:00.

Около полуночи глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об угрозе атаки беспилотников в городе. Он призвал горожан обратить внимание на сирены, передающие сигнал «Внимание всем». Чиновник посоветовал горожанам укрыться дома в помещениях без окон и со сплошными стенами. Тем, кто оказался на улице, он рекомендовал спрятаться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе.

Ранее лидер ИГ (организация запрещена в России) был ликвидирован ударом неизвестного дрона.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
