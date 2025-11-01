Боец ВСУ, сдавшийся в плен в Красноармейске, призвал всех последовать его примеру

МО: сдавшийся в плен в Красноармейске боец ВСУ предложил сдаться всем остальным

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вячеслав Кревенко, который сдался в плен в Красноармейске, призвал всех товарищей последовать его примеру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По его словам, украинским военнослужащим нет смысла далее оказывать сопротивление.

«Предлагаю всем сдаться, тогда останетесь живые. Если нет, тогда умрете», — сказал Кревенко.

Военнопленный подчеркнул, что у него не осталось больше ни моральных, ни физических сил для продолжения борьбы.

Накануне в российском оборонном ведомстве сообщили, что военнослужащие ВСУ продолжают отвергать предложения сдаться в плен и безуспешно пытаются найти укрытие в жилых зданиях Красноармейска. Там отметили, что операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отслеживают все перемещения противника и передают их координаты расчетным ударным дронам.

29 октября президент России Владимир Путин заявил, что украинские солдаты в Красноармейске в ДНР и Купянске в Харьковской области оказались заблокированы и окружены. На этом фоне российский лидер призвал Киев принять решение по судьбе бойцов, попавших в окружение.

Ранее в Минобороны рассказали о ликвидации десанта ГУР вблизи Красноармейска.