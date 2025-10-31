В Красноармейске бойцы ВСУ игнорируют призывы сдаться в плен

Минобороны: бойцы ВСУ отвергают призывы сдаться в плен армии РФ в Красноармейске

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают отвергать предложения сдаться в плен и безуспешно пытаются найти укрытие в жилых зданиях Красноармейска. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Игнорируя призывы сохранить свои жизни и сдаться в плен, военнослужащие ВСУ безуспешно прячутся в жилых домах и пытаются прикрыть свои перемещения в лесопосадках», — говорится в сообщении.

По данным российского оборонного ведомства, операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отслеживают все перемещения противника и передают их координаты расчетным ударным дронам.

29 октября президент России Владимир Путин посетил военный госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве. В ходе визита глава государства заявил, что украинские солдаты в Красноармейске в ДНР и Купянске в Харьковской области оказались заблокированы и окружены. На этом фоне российский лидер призвал Киев принять решение по судьбе бойцов, попавших в окружение.

Ранее Путин высказался об успехах российских войск в районе Купянска и Красноармейска.