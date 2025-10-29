На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил, что ВСУ в Красноармейске и Купянске заблокированы и окружены

Путин: в Красноармейске и Купянске противник заблокирован и окружен
РИА Новости

Вооруженные силы Украины в Красноармейске и Купянске заблокированы и окружены. Об этом заявил президент России Владимир Путин, посещая военный госпиталь имени Мандрыка, пишет «Интерфакс».

«В двух местах — в городе Купянске и городе Красноармейске — противник оказался блокирован, в окружении», — сказал российский лидер.

До этого в Минобороны (МО) РФ сообщили, что российские военные пресекли две попытки украинских войск провести контратаки в районе Купянска Харьковской области. Вооруженные силы России продолжают уничтожать бойцов вражеской группировки войск, окруженной под Купянском. Украинские войска безуспешно пытались деблокировать своих сослуживцев, добавили в МО.

27 октября ведомство сообщило, что российские войска прервали четыре попытки ВСУ прорваться из окружения на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки под Купянском.

В начале октября на полях заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин оценил ситуацию на Харьковском направлении, заявив, что формирование зоны безопасности развивается в соответствии с планом.

Ранее Путин высказался об успехах российских войск в районе Купянска и Красноармейска.

