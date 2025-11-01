На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МО рассказали о ликвидации десанта ГУР вблизи Красноармейска

МО: пресечена высадка с вертолета группы ССО ГУР в районе Красноармейска
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили группу из 11 сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Украины при их попытке высадить десант с вертолета в одном километре на северо-запад от Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Пресечена высадка с вертолета группы сил специальных операций (ССО) ГУР в районе около 1 км северо-западнее окраины населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики. Все 11 человек, высадившиеся с вертолета уничтожены», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что штурмовые отряды продолжают уничтожение оставшихся формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых российские военнослужащие окружили в районе железнодорожного вокзала.

Также завершается зачистка от бойцов противника территорий населенных пунктов Гнатовка и Рог в ДНР. Сообщается, что на северном и северо-западном направлениях ВСУ безуспешно пытались атаковать российскую армию с целью выйти из окружения.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский до этого заявил, что российские войска ликвидировали часть группы украинского спецназа, переброшенного командованием Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейск. По его словам, спецназ направили для выполнения «особых задач», включая попытки деблокировать украинские силы в нескольких районах города. Он уточнил, что часть бойцов была уничтожена практически сразу после десантирования.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ в Красноармейске игнорируют призывы сдаться в плен.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами