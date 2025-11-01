В МО рассказали о ликвидации десанта ГУР вблизи Красноармейска

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили группу из 11 сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Украины при их попытке высадить десант с вертолета в одном километре на северо-запад от Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Пресечена высадка с вертолета группы сил специальных операций (ССО) ГУР в районе около 1 км северо-западнее окраины населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики. Все 11 человек, высадившиеся с вертолета уничтожены», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что штурмовые отряды продолжают уничтожение оставшихся формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых российские военнослужащие окружили в районе железнодорожного вокзала.

Также завершается зачистка от бойцов противника территорий населенных пунктов Гнатовка и Рог в ДНР. Сообщается, что на северном и северо-западном направлениях ВСУ безуспешно пытались атаковать российскую армию с целью выйти из окружения.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский до этого заявил, что российские войска ликвидировали часть группы украинского спецназа, переброшенного командованием Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейск. По его словам, спецназ направили для выполнения «особых задач», включая попытки деблокировать украинские силы в нескольких районах города. Он уточнил, что часть бойцов была уничтожена практически сразу после десантирования.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ в Красноармейске игнорируют призывы сдаться в плен.