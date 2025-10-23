Военкора Зуева посмертно наградили орденом Мужества

Военкора Ивана Зуева указом президента России Владимира Путина посмертно наградили орденом Мужества. Об этом пишет РИА Новости.

«Иван награжден указом президента орденом Мужества. Церемония вручения пройдет отдельно», — объявила ведущая на церемонии прощания.

16 октября съемочная группа МИА «Россия сегодня», работавшая в Запорожской области, подверглась атаке украинских беспилотников. В результате два человека — Иван Зуев и Юрий Войткевич — получили ранения. Первого мужчину спасти не удалось. Его коллегу госпитализировали с тяжелым ранением.

На фоне произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 105 и ст. 144 УК. В ведомстве рассказали, что устанавливают личности причастных к нападению бойцов ВСУ для их дальнейшего привлечения к уголовной ответственности.

Позже генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сообщил, что Зуева похоронят на его родине в Тюмени. По словам Киселева, он лично сообщил трагическую новость матери погибшего журналиста.

Ранее МИД потребовал от международных организаций отреагировать на убийство Зуева.