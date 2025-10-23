На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военкора Зуева посмертно наградили орденом Мужества

Военкора Ивана Зуева указом президента РФ посмертно наградили орденом Мужества
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Военкора Ивана Зуева указом президента России Владимира Путина посмертно наградили орденом Мужества. Об этом пишет РИА Новости.

«Иван награжден указом президента орденом Мужества. Церемония вручения пройдет отдельно», — объявила ведущая на церемонии прощания.

16 октября съемочная группа МИА «Россия сегодня», работавшая в Запорожской области, подверглась атаке украинских беспилотников. В результате два человека — Иван Зуев и Юрий Войткевич — получили ранения. Первого мужчину спасти не удалось. Его коллегу госпитализировали с тяжелым ранением.

На фоне произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 105 и ст. 144 УК. В ведомстве рассказали, что устанавливают личности причастных к нападению бойцов ВСУ для их дальнейшего привлечения к уголовной ответственности.

Позже генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сообщил, что Зуева похоронят на его родине в Тюмени. По словам Киселева, он лично сообщил трагическую новость матери погибшего журналиста.

Ранее МИД потребовал от международных организаций отреагировать на убийство Зуева.

