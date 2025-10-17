На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МИД потребовал от международных организаций отреагировать на убийство военкора Зуева

МИД потребовал от ЮНЕСКО и ОБСЕ осудить убийство военкора РИА Новости Зуева
Москва требует от ЮНЕСКО, ОБСЕ и Организации Объединенных Наций отреагировать на убийство военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Требуем от профильных многосторонних институтов, от действующего гендиректора ЮНЕСКО, представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации, Верховного комиссара ООН по правам человека, от других транснациональных правозащитных структур добросовестно исполнить свои обязанности», — говорится в комментарии Захаровой.

Дипломат призвала «незамедлительно осудить очередное злодеяние» Украины и принять «исчерпывающие меры по недопущению подобного» в дальнейшем.

16 октября стало известно о смерти Ивана Зуева при ударе БПЛА в Запорожской области.

В марте 2025 года труды Зуева на журналистском поприще были отмечены президентской наградой. Войткевич был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее Захарова прокомментировала удар ВСУ по китайским журналистам в Курской области.

