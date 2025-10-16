В Запорожской области от удара украинского дрона погиб военкор

Военкор РИА Новости Зуев погиб при ударе БПЛА в Запорожской области

Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Военкор Иван Зуев погиб при ударе БПЛА в Запорожской области. Об этом сообщило РИА Новости, задание которого выполнял журналист.

Одновременно коллега Зуева Юрий Войткевич получил серьезное ранение.

В марте 2025 года труды Зуева на журналистском поприще были отмечены президентской наградой. Войткевич был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В зоне СВО уже погибли журналисты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.

До этого военкор «Звезды» Никита Гольдин умер в больнице. Причиной его смерти стали ранения, полученные при обстреле автомобиля с журналистами.

Атака была произведена 24 марта в поселке Михайловка Кременского района в ЛНР с применением ракетной системы HIMARS.

На месте погибли сотрудники «Известий»: корреспондент Александр Федорчак, оператор Андрей Панов и водитель Александр Сиркели.

Ранее Захарова прокомментировала удар ВСУ по китайским журналистам в Курской области.