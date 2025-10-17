На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Погибшего военкора РИА Новости похоронят на его родине

Киселев: погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева похоронят в Тюмени
Военкора РИА Новости Ивана Зуева, погибшего при выполнении редакционного задания в Запорожской области, похоронят на его родине в Тюмени. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

По словам Киселева, он лично сообщил трагическую новость матери погибшего журналиста.

«Ваня Зуев у нас работает три года военкором. Опытный человек. Сам из Тюмени. Я разговаривал с его мамой Еленой Владимировной, она узнала от меня вчера вечером. Это воцерковленная семья, поэтому у мамы есть опора. Похоронен он будет именно в Тюмени», — сказал Киселев.

16 октября съемочная группа МИА «Россия сегодня», работавшая в Запорожской области, подверглась атаке украинских беспилотников. В результате два человека — Иван Зуев и Юрий Войткевич — получили ранения. Первого мужчину спасти не удалось. Его коллегу госпитализировали с тяжелым ранением.

На фоне произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 105 и ст. 144 УК. В ведомстве рассказали, что устанавливают личности причастных к нападению бойцов ВСУ для их дальнейшего привлечения к уголовной ответственности.

Ранее МИД потребовал от международных организаций отреагировать на убийство Зуева.

