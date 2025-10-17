На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
По факту атаки ВСУ на журналистов в Запорожской области возбудили уголовное дело

СК РФ возбудил дело в связи с атакой ВСУ на журналистов в Запорожской области
Следователи возбудили уголовное дело по факту атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на съемочную группу МИА «Россия сегодня» в Запорожской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, заявление которой опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105, ст. 144 УК РФ», — рассказала Петренко.

Она подчеркнула, что в настоящее время сотрудники СК устанавливают личности украинских военных, причастных к нападению. Впоследствии бойцы ВСУ будут привлечены к уголовной ответственности.

Съемочная группа МИА «Россия сегодня», работавшая в Запорожской области, подверглась атаке 16 октября. ВСУ нанесли удары с помощью беспилотников, в результате чего пострадали два журналиста — Иван Зуев и Юрий Войткевич. Первого мужчину спасти не удалось. Его коллега получил тяжелое ранение и был доставлен в больницу.

Комментируя ситуацию, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил соболезнования семье Ивана Зуева. Также он пожелал скорейшего выздоровления Юрию Войткевичу.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ обвинили ВСУ в целенаправленных расправах над журналистами.

