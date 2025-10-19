На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня в Газе

ЦАХАЛ: Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня в Газе
true
true
true
close
Dylan Martinez/Reuters

Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня после нескольких ударов по Газе в ответ на нарушения со стороны палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«В соответствии с директивой политического руководства и после серии значительных ударов в ответ на нарушения со стороны ХАМАС, ЦАХАЛ начал возобновленное обеспечение соблюдения режима прекращения огня», — говорится в публикации.

В заявлении отмечается, что израильская армия продолжит поддерживать соглашение и будет решительно реагировать на любые его нарушения.

До этого сообщалось, что армия Израиля в воскресенье нанесла удары по районам в секторе Газа, которые ранее не обстреливались из-за того, что там были живые заложники.

19 октября Армия обороны Израиля начала серию ударов по объектам палестинской группировки ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на нарушение перемирия.

Также израильская армия сообщила, что нанесла авиаудары по району в городе Рафах в секторе Газа. Это произошло в ответ на то, что террористы выпустили противотанковую ракету и открыли огонь из огнестрельного оружия по израильским войскам, ликвидирующим террористическую инфраструктуру в районе Рафаха в соответствии с соглашением о прекращении огня, заявили в ЦАХАЛ.

Ранее министр нацбезопасности Израиля призвал Нетаньяху возобновить бои в Газе.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами