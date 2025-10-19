Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня в Газе

Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня после нескольких ударов по Газе в ответ на нарушения со стороны палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«В соответствии с директивой политического руководства и после серии значительных ударов в ответ на нарушения со стороны ХАМАС, ЦАХАЛ начал возобновленное обеспечение соблюдения режима прекращения огня», — говорится в публикации.

В заявлении отмечается, что израильская армия продолжит поддерживать соглашение и будет решительно реагировать на любые его нарушения.

До этого сообщалось, что армия Израиля в воскресенье нанесла удары по районам в секторе Газа, которые ранее не обстреливались из-за того, что там были живые заложники.

19 октября Армия обороны Израиля начала серию ударов по объектам палестинской группировки ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на нарушение перемирия.

Также израильская армия сообщила, что нанесла авиаудары по району в городе Рафах в секторе Газа. Это произошло в ответ на то, что террористы выпустили противотанковую ракету и открыли огонь из огнестрельного оружия по израильским войскам, ликвидирующим террористическую инфраструктуру в районе Рафаха в соответствии с соглашением о прекращении огня, заявили в ЦАХАЛ.

Ранее министр нацбезопасности Израиля призвал Нетаньяху возобновить бои в Газе.