Израильские военные подтвердили, что нанесли удар по боевикам в Рафахе

ЦАХАЛ подтвердил, что нанес удары по боевикам в городе Рафах в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по району в городе Рафах в секторе Газа, в котором его военные были атакованы боевиками. Об этом ведомство сообщило в соцсети Х.

В ЦАХАЛ рассказали, что в воскресенье террористы выпустили противотанковую ракету и открыли огонь из огнестрельного оружия по израильским войскам, ликвидирующим террористическую инфраструктуру в районе Рафаха в соответствии с соглашением о прекращении огня.

«В ответ на это Армия обороны Израиля начала наносить удары по этому району с целью устранения угрозы и демонтажа туннелей и военных сооружений, используемых для террористической деятельности», — говорится в сообщении.

Там добавили, что эти действия представляют собой грубое нарушение соглашения о прекращении огня. ЦАХАЛ примет жесткие меры реагирования.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал армии и службам безопасности принять решительные меры против террористических объектов в секторе Газа после сегодняшнего нападения.

Ранее власти США заявили о неизбежном нарушении перемирия в Газе из-за ХАМАС.