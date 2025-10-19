СМИ: Израиль нанес удары по районам Газы, где раньше содержали заложников

Ynet: Израиль ударил по районам в секторе Газа, которые ранее не обстреливались

Армия Израиля в воскресенье нанесла удары по районам в секторе Газа, которые ранее не обстреливались из-за того, что там были живые заложники. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на палестинские источники.

По их словам, удары были нанесены по северным и центральным лагерям, включая Аль-Завайдию, Аль-Марази, Нусейрат и Аль-Бурейдж.

19 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала серию ударов по объектам палестинской группировки ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на нарушение перемирия.

До этого израильская армия сообщила, что нанесла авиаудары по району в городе Рафах в секторе Газа. Это произошло в ответ на то, что террористы выпустили противотанковую ракету и открыли огонь из огнестрельного оружия по израильским войскам, ликвидирующим террористическую инфраструктуру в районе Рафаха в соответствии с соглашением о прекращении огня, заявили в ЦАХАЛ.

После этого ХАМАС возложил на израильские власти ответственность за ухудшение ситуации в секторе Газа и потенциальный срыв соглашения о прекращении огня.

Ранее министр нацбезопасности Израиля призвал Нетаньяху возобновить бои в Газе.