Нетаньяху призвали возобновить полноценные боевые действия в секторе Газа

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху возобновить полноценные боевые действия в секторе Газа после нарушения режима прекращения огня. Свою позицию он выразил в посте на своей странице в соцсети X.

«Я призываю премьер-министра полностью возобновить боевые действия в Газе с максимальной мощью. Заблуждения о том, будто ХАМАС изменится и даже будет соблюдать подписанное им соглашение [о прекращении огня], как и ожидалось, оказались опасны для нашей безопасности», — написал министр.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в Газе. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям. Прекращение огня вступило в силу на следующий день, 10 октября.

Утром 19 октября издание Times of Israel сообщило, что боевики радикального движения ХАМАС атаковали израильские силы в городе Рафах на юге сектора Газа. В ответ на это Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по этому району.

Ранее в США предрекли нарушение перемирия со стороны ХАМАС.