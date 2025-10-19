Израиль сообщил, что начал серию ударов по ХАМАС в ответ на нарушение перемирия

ЦАХАЛ заявил о серии ударов по объектам ХАМАС в ответ на нарушение перемирия

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала серию ударов по объектам палестинской группировки ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на нарушение перемирия. Об этом военное ведомство сообщило в соцсети Х.

«В ответ на грубое нарушение соглашения о прекращении огня ранее сегодня ЦАХАЛ начал серию ударов по объектам террора ХАМАС на юге сектора Газа», — говорится в сообщении.

Ранее израильская армия сообщила, что нанесла авиаудары по району в городе Рафах в секторе Газа. Это произошло в ответ на то, что террористы выпустили противотанковую ракету и открыли огонь из огнестрельного оружия по израильским войскам, ликвидирующим террористическую инфраструктуру в районе Рафаха в соответствии с соглашением о прекращении огня, заявили в ЦАХАЛ.

После этого ХАМАС возложил на израильские власти ответственность за ухудшение ситуации в секторе Газа и потенциальный срыв соглашения о прекращении огня.

Ранее министр нацбезопасности Израиля призвал Нетаньяху возобновить бои в Газе.