В небе над Донецком прогремели взрывы

РИА Новости: в небе над Донецком прогремели два взрыва

В небе над Донецком прогремели два взрыва. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

«В интервале между 23:35 и 23:40 мск в небе над Донецком прозвучало два мощных взрыва», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оба взрыва были слышны в центральной части города.

Украинские беспилотники нанесли удары по парку кованых фигур в Ворошиловском районе Донецка днем 11 октября. По данным РИА Новости, атака продолжалась с 14:00 до 14:50 (совпадает с мск). По парку удары были нанесены дважды.

Позже о подробностях атаки сообщили в СК России. Стало известно, что атаке ВСУ подвергся мирный квартал, в котором не было военных объектов.

5 октября БПЛА атаковал населенный пункт Новожеланное в ДНР. Как рассказал глава региона Денис Пушилин, пострадал мужчина 1950 года рождения — он получил ранения средней степени тяжести.

Ранее жителю Донецка после удара украинского дрона вытащили из головы чип.