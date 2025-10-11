На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В СК РФ рассказали о последствиях атаки дронов на парк в Донецке

Inna Varenytsia/Reuters

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) при атаке на парк кованых фигур в Донецке повредили административные здания и гражданскую инфраструктуру. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сотрудника Следственного комитета РФ.

Источник рассказал, что специалисты уже осмотрели место происшествия. Предварительно, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали дроны самолетного типа.

«Повреждения получили административные здания и гражданская инфраструктура», — рассказал представитель ведомства.

Он подчеркнул, что атаке ВСУ подвергся мирный квартал, в котором не размещено никаких вооружений и военной техники.

Украинские беспилотники нанесли удары по парку кованых фигур в Ворошиловском районе Донецка днем 11 октября. По данным РИА Новости, атака продолжалась с 14:00 до 14:50 (совпадает с мск). По парку удары были нанесены дважды.

5 октября БПЛА атаковал населенный пункт Новожеланное в Донецкой народной республике (ДНР). Как рассказал глава региона Денис Пушилин, пострадал мужчина 1950 года рождения — он получил ранения средней степени тяжести.

Ранее украинский беспилотник атаковал трех мирных жителей города Макеевка в ДНР.

