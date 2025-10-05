Мирный житель пострадал при ударе ВСУ по Новожеланному в ДНР

Пушилин: мирный житель пострадал при атаке ВСУ Новожеланного в ДНР

В населенном пункте Новожеланное, расположенном в Донецкой народной республике, в результате атаки ударным беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) Вооруженных сил Украины пострадал местный житель. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«В селе Новожеланное Красноармейского муниципального округа в результате атаки ударного БПЛА ранения средней степени тяжести получил мужчина 1950 г. р., ему оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в посте политика.

Он также сообщил о повреждении объекта гражданской инфраструктуры, а именно линии электропередач (ЛЭП), в селе Луганском, входящем в городской округ Дебальцево. Причинйой также стал удар украинского беспилотника.

По информации Пушилина, с начала суток со стороны ВСУ было совершено два нападения на населенные пункты республики с использованием ударных БПЛА.

Накануне беспилотник ВСУ атаковал трех мирных жителей Макеевки в ДНР.

Ранее контроль над ДНР назвали основной проблемой для мира на Украине.