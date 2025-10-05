На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мирный житель пострадал при ударе ВСУ по Новожеланному в ДНР

Пушилин: мирный житель пострадал при атаке ВСУ Новожеланного в ДНР
true
true
true
close
Reuters

В населенном пункте Новожеланное, расположенном в Донецкой народной республике, в результате атаки ударным беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) Вооруженных сил Украины пострадал местный житель. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«В селе Новожеланное Красноармейского муниципального округа в результате атаки ударного БПЛА ранения средней степени тяжести получил мужчина 1950 г. р., ему оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в посте политика.

Он также сообщил о повреждении объекта гражданской инфраструктуры, а именно линии электропередач (ЛЭП), в селе Луганском, входящем в городской округ Дебальцево. Причинйой также стал удар украинского беспилотника.

По информации Пушилина, с начала суток со стороны ВСУ было совершено два нападения на населенные пункты республики с использованием ударных БПЛА.

Накануне беспилотник ВСУ атаковал трех мирных жителей Макеевки в ДНР.

Ранее контроль над ДНР назвали основной проблемой для мира на Украине.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами