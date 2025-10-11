ВСУ нанесли удары по парку кованых фигур в центре Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) два раза нанесли удар по парку кованых фигур в Ворошиловском районе Донецка. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в период с 14:00 до 14:50 (совпадает с мск) центр города атаковали несколько беспилотников. Ударам подвергся парк кованых фигур.

В настоящее время журналисты уточняют информацию о наличии пострадавших.

Сведения о том, что по парку кованых фигур в Донецке были нанесены удары, в своем Telegram-канале подтвердил глава города Алексей Кулемзин. Он дополнил пост фотографиями с места происшествия, на которых видны поврежденные конструкции.

В ночь на 11 октября Волгоградская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ. Как рассказал губернатор региона Андрей Бочаров, часть обломков сбитых дронов упала на улице 50 лет Октября в Волгограде. В результате здания детского сада и школы, а также три многоквартирных дома получили повреждения. Более того, пострадал мужчина пенсионного возраста — его ранило осколками оконного стекла, подчеркнул глава российского субъекта.

Ранее в Белгородской области при атаке украинских беспилотников пострадали три человека.