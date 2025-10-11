На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВСУ нанесли удары по парку кованых фигур в центре Донецка

РИА Новости: дроны ВСУ дважды атаковали парк кованых фигур в Донецке
true
true
true
close
Telegram-канал «Алексей КулемZин»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) два раза нанесли удар по парку кованых фигур в Ворошиловском районе Донецка. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в период с 14:00 до 14:50 (совпадает с мск) центр города атаковали несколько беспилотников. Ударам подвергся парк кованых фигур.

В настоящее время журналисты уточняют информацию о наличии пострадавших.

Сведения о том, что по парку кованых фигур в Донецке были нанесены удары, в своем Telegram-канале подтвердил глава города Алексей Кулемзин. Он дополнил пост фотографиями с места происшествия, на которых видны поврежденные конструкции.

В ночь на 11 октября Волгоградская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ. Как рассказал губернатор региона Андрей Бочаров, часть обломков сбитых дронов упала на улице 50 лет Октября в Волгограде. В результате здания детского сада и школы, а также три многоквартирных дома получили повреждения. Более того, пострадал мужчина пенсионного возраста — его ранило осколками оконного стекла, подчеркнул глава российского субъекта.

Ранее в Белгородской области при атаке украинских беспилотников пострадали три человека.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами